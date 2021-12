Publié le Jeudi 16 Décembre à 11H08 / Actualisé il y a 13 heures

Le projet " choeur des Granmounes de Sainte-Marie " porté par la ville de Sainte-Marie et l'association Clap est a l'origine d'un spectacle intergénérationnel sera donné le 5 mars 2022 à la Cité des Arts, avec 20 choristes, 10 musiciens et 10 danseurs. Le but est de rompre l'isolement des seniors, autour d'une activité culturelle du "tan lontan", et de créer de la cohésion sociale entre les différents quartiers prioritaires de Sainte-Marie. L'école de musique de Beauséjour, l'association Rasin de Bazalt et l'Ecole de la 2ème Chance de Sainte-Marie sont également associés.

Le projet " choeur des Granmounes de Sainte-Marie " porté par la ville de Sainte-Marie et l'association Clap est a l'origine d'un spectacle intergénérationnel sera donné le 5 mars 2022 à la Cité des Arts, avec 20 choristes, 10 musiciens et 10 danseurs. Le but est de rompre l'isolement des seniors, autour d'une activité culturelle du "tan lontan", et de créer de la cohésion sociale entre les différents quartiers prioritaires de Sainte-Marie. L'école de musique de Beauséjour, l'association Rasin de Bazalt et l'Ecole de la 2ème Chance de Sainte-Marie sont également associés.