Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Quelle surprise pour les habitants du Guillaume Saint-Paul et de Bérive au Tampon en fin de matinée ce jeudi 16 décembre 2021. Ils ont observé une averse de petites billes de glace, a priori du grésil et non de la grêle. A La Réunion, ce phénomène s'observe généralement en début d'été ou en fin d'été. Actuellement, ce type de précipitation est provoquée par la présence d'une "goutte froide" en altitude (une masse d'air plus froide qu'environnante surplombe actuellement les Mascareignes et accélère les développements nuageux et permet le développement d'orage) (Photos Vienne Ash et Leïla Hoarau/Actus météo)

Quelle surprise pour les habitants du Guillaume Saint-Paul et de Bérive au Tampon en fin de matinée ce jeudi 16 décembre 2021. Ils ont observé une averse de petites billes de glace, a priori du grésil et non de la grêle. A La Réunion, ce phénomène s'observe généralement en début d'été ou en fin d'été. Actuellement, ce type de précipitation est provoquée par la présence d'une "goutte froide" en altitude (une masse d'air plus froide qu'environnante surplombe actuellement les Mascareignes et accélère les développements nuageux et permet le développement d'orage) (Photos Vienne Ash et Leïla Hoarau/Actus météo)