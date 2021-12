Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Julie, une jeune femme de 22 ans, a été victime ce lundi 13 décembre 2021 d'une agression homophobe dans le quartier de Trois-Mares au Tampon. Hospitalisée dès lundi, la victime fait depuis des allers-retours entre les urgences et son domicile, explique sa famille. "Elle a reçu des coups de pied et de poing à la tête, elle est couverte d'hématomes, elle souffre de deux traumatismes crâniens et a la lèvre ouverte" détaille sa soeur. Des points de suture ont aussi été nécessaires. "Elle aura une cicatrice a vie" assure sa famille. Julie a une nouvelle fois été hospitalisée ce jeudi matin pour des examens en raison de douleurs au thorax et des difficultés à respirer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

