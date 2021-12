Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 46 minutes

L'Union départementale des centres communaux d'action sociale (UDCCAS) de La Réunion a décidé d'octroyer un chèque de 5.000 euros pour pallier aux dépenses les plus urgentes pour les victimes de l'incendie de Montgaillard. "L'UDCCAS de La Réunion par la voix de son Président, Bruno Domen, apporte son total soutien aux familles, à la Ville de Saint Denis, aux bénévoles, aux associations et aux professionnels qui mettent leurs compétences au service de la survie de chacun..." indique-t-elle par voie de communiqué de presse. "Tout doit être mis en oeuvre afin que les familles puissent retrouver un toit, des repères et une sérénité" ajoute-t-elle

