À l'occasion des fêtes de fin d'année, le groupe du transport maritime, CMA CGM annonce qu'il va affréter l'un de ses avions pour transporter à Paris 60 tonnes de fruits en provenance de La Réunion. Ce vol s'effectue ce jeudi matin 16 décembre 2021 en direction de Paris - Charles De Gaulle (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Denrées fragiles transportables uniquement par voie aérienne" des anannas, des fruits de la passion et des letchis seront ainsi acheminés, annonce le groupe CMA CGM. L'avion cargo a été mis a disposition "notamment pour les adhérents de l’Association réunionnaise interprofessionnelle de fruits et légumes (Arifel) et Seafrigo Group pour pallier le manque de disponibilité à bord des avions passagers" termine le transporteur.

