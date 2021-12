BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 17 décembre 2021 :



- Problèmes de fret : des produits livrés en retard à l'approche des fêtes

- Homophobie : deux pas en avant, un pas en arrière

- L'Agence européenne du médicament autorise l'utilisation de la pilule anti-Covid en cas d'urgence

- Saint-Pierre : concerts, ateliers, expositions pour la fête de la Liberté

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore de la pluie et c'est tant mieux

Problèmes de fret : des produits livrés en retard à l'approche des fêtes

C'était prévisible au vu des retards de fret dûs à la pandémie partout dans le monde et plus encore à destination de La Réunion : les grandes surfaces font face à des ruptures de stock temporaires, plus exactement des retards de livraison. A l'approche des fêtes de fin d'année, ces retards concernent plus particulièrement les jouets ou les produits frais. Les enseignes de grande distribution se veulent rassurantes auprès des clients : les produits arrivent, il s'agit "juste d'un décalage"

Homophobie : deux pas en avant, un pas en arrière

2021 aura été une année charnière pour la communauté LGBTQIA+ de La Réunion : première marche des visibilités, ouverture d'un centre à Saint-Denis, organisation d'un festival, tenue de la première journée du souvenir trans...Mais derrière ces avancées significatives, l'ombre de l'homophobie et de la transphobie n'est malheureusement jamais bien loin. Preuve en est avec l'agression violente dont a été victime une jeune femme lesbienne en début de semaine, au Tampon.

L'Agence européenne du médicament autorise l'utilisation de la pilule anti-Covid en cas d'urgence

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré jeudi avoir approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'Union européenne de la pilule anti-Covid de Pfizer, qui n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché.

Saint-Pierre : concerts, ateliers, expositions pour la fête de la Liberté

À l'occasion de la célébration de la fête de la liberté, Saint-Pierre propose, le 19 et 20 décembre 2021, des concerts, des ateliers tressage, des expositions et des projections. Ces animations auront lieu dans les jardins de la plage, au Centre de ressources Pierre Macquart et au Kerveguen.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore de la pluie et c'est tant mieux

Pour ce vendredi 17 décembre 2021, Matante Rosina vous annonce que la pluie est toujours présente sur le département (qui en avait bien besoin). Les averses sont plus intenses dans les Hauts. Un coup de tonnerre peut se faire entendre dans les hauts de l'ouest dans l'après-midi.