À l'approche des fêtes de fin d'année, l'État lance une campagne de sensibilisation et de prévention sur les risques d'accidents liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Durant cette période, le préfet appelle les usagers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route. Les contrôles routiers seront renforcés. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les messages et mesures de vigilance seront renforcés du 3 décembre 2021 et au 25 janvier 2022 par:



· un affichage de panneaux publicitaires en galeries commerciales et en stations-services (digital) et en 4mX3m sur toute l’île (campagne alcool) ;



· la distribution d’éthylotests pendant les fêtes de fin d’année sur les marchés, les plages et sur la route avec les différents partenaires (Gendarmerie et Police nationales, Croix blanche et les intervenants départementaux de la sécurité routière de la préfecture) ;



· la diffusion de messages de rappel sur la route via les panneaux à message variable du conseil régional ;



· la diffusion d’un spot radio relatif au danger de la consommation d’alcool au volant, en partenariat avec le comité des assureurs de La Réunion et en collaboration avec Thierry Jardinot.



Bilan de l’année :



Au 15 décembre 2021, 37 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion depuis le début de l’année. La consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants reste la principale cause de ces accidents mortels.



Prévenir les accidents :



La mise en application des consignes suivantes sont nécessaires afin d’éviter d’alourdir le bilan des accidents générateurs de décès ou de blessés :



· désigner un "Sam" ;



· adopter d’une conduite responsable (respecter la limitation de vitesse, partager la route, ne pas téléphoner au volant etc.) ;



· ne pas laisser pas une personne alcoolisée reprendre la route ;



· ne pas consommer de stupéfiants avant de prendre la route. Le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel ;



· adopter une conduite responsable au volant ou au guidon ;



· respecter les limitations de vitesse.



Le préfet rappelle que les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur les routes pendant cette période de fêtes. Il faut que les règles soient respectées pour permettre à chacun de rouler en toute sécurité.