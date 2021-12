Après 6 ans de préparation les Seychelles sont fières que leur danse traditionnelle le moutya soit reconnu au patrimoine immatériel de l'Unesco. Le secrétaire général de l'Institut seychellois pour la culture, le patrimoine et les arts, David André, a déclaré que c'était une excellente nouvelle pour les Seychelles (Photo Seychelles News Agency)

"Pour que notre danse traditionnelle figure sur la liste, cela montre à quel point notre patrimoine est précieux, mais maintenant nous devons travailler dur pour que notre Moutya obtienne la place qu'elle mérite, en particulier parmi les jeunes, afin qu'elle puisse continuer à être appréciée lors des générations à venir", a déclaré M. André.

Dans sa déclaration pour marquer l'occasion, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré que le 15 décembre sera marqué comme une date importante dans l'histoire de la nation insulaire.

"Les Seychelles partagent désormais leur patrimoine culturel avec la planète entière et c'est un moment de fierté et de joie pour tous les Seychellois. Le Moutya appartient à tous les peuples et toutes les nationalités car il a été reconnu comme une danse qui a une grande importance culturelle avec une résonance mondiale ", a déclaré M. Ramkalawan.

La danse Moutya a été introduite aux Seychelles, par des esclaves africains arrivés avec des colons français au début des années 1700. Il était à l'origine exécuté autour d'un feu, au cœur de la forêt en pleine nuit. La danse était une expression de résistance, permettant aux esclaves de partager leurs souffrances et de chanter les difficultés qu'ils rencontraient, loin des oreilles de leurs maîtres.

Mais la particularité de cette danse, c’est que les chants s’exécutentvavec un tambour avec une peau de chèvre, un fois chauffé on obtient une sonorité bien spécifique.

Bien que la danse ait été reconnue par l'Unesco, elle n'est pas si bien connue des jeunes seychellois.

M. Andre a déclaré que ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'impliquer davantage de jeunes dans la danse et aux artistes de l'utiliser également, comme moyens créatifs, elle peut être rendue plus attirante pour la jeune génération.

"Si nous voulons que la danse se transmette de génération en génération, il faut qu'elle soit intégrée dans le système éducatif, où les enfants pourront l'apprendre et la valoriser à leur tour, pour s'assurer qu'elle ne disparaisse pas", a déclaré M. André.

Les Seychelles ont soumis le Moutya pour la première fois à l'Unesco pour examen en 2019. Cette demande a été rejetée en raison du manque d'informations.

Mais en 2020 ce fut la bonne.

