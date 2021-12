L'année 2022 devrait être la bonne : Ilop Sport présentait ce vendredi 17 décembre 2021 les trails à venir, avec notamment le retour du Challenge Montagne Saint-Rolan, qui sera l'occasion d'introduire l'Ultra marathon des cirques le 18 juin, une course de 64 km et 5.200m de dénivelé positif. Au total, trois courses composeront le challenge, qui n'avait pas eu lieu dans l'île depuis 2014. Le traditionnel Trail des anglais se tiendra le 27 février et lancera le top départ de la saison sportive 2022. Enfin, le challenge sera complété par le Trail de l'Arc-en-ciel, qui aura lieu le 3 septembre entre Bourg-Murat et l'Entre-Deux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Trail des Anglais

La saison sera lancée avec le traditionnel Trail des Anglais, dont le départ sera donné au Port le 27 février. L'arrivée est prévue, comme d'habitude, à Saint-Denis. Les courreurs devront parcourir 28 km et 1.270m de dénivelé positif. Le prix d'inscription s'élève à 35 euros.

• Ultra marathon des cirques

Annulé en 2020 et en 2021, l'Ultra marathon des cirques devrait enfin pouvoir être inauguré le 18 juin 2022 à 3 heures du matin. Une course de pas moins de 64 km et 5.200m de dénivelé positif, effectuant une boucle partant de Cilaos passant par les cirques de Salazie et de Mafate. Le parcours est exceptionnel dans la mesure où il effectue une montée (A/R) Ce trail très exigeant est réservé aux personnes entraînées et en bonne condition physique. Il pourra d'ailleurs être effectué en relais à deux : les coureurs devront dans ce cas de figure-là, parcourir respectivement 26 et 38 km.

• Course de l'Arc-en-ciel

C'est la course qui clôturera le challenge : prévue le 3 septembre, elle parcoure 47 km et 2.200m de dénivelé positif. Le départ est prévu à Bourg-Murat, pour une arrivée à l'Entre-Deux.

• Le challenge

Trois challenges seront distingués : le Challenge général (H & F), par addition des 3 temps obtenus sur les 3 courses, le Challenge court (H & F) par addition des temps du TDA et de l'AEC, le Challenge long (H & F) par addition des temps de l'UMC et de l'AEC.

Pour être classé sur le Challenge général, le coureur doit avoir été finisher du Trail Des Anglais, de l’Ultra Marathon des Cirques et de l’Arc-en-ciel. Pour être classé sur le Challenge court, le coureur doit avoir été finisher du Trail Des Anglais et de l’Arc-en-ciel. Pour être classé sur le Challenge long, le coureur doit avoir été finisher de l’Ultra Marathon des Cirques et de l’Arc-en-ciel.

Une remise de prix après la fin du "Challenge Montagne St Rolan 2022" aura lieu dans un lieu qui reste à définir.