Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 9 heures

C'était prévisible au vu des retards de fret dûs à la pandémie partout dans le monde et plus encore à destination de La Réunion : les grandes surfaces font face à des ruptures de stock temporaires, plus exactement des retards de livraison. A l'approche des fêtes de fin d'année, ces retards concernent plus particulièrement les jouets ou les produits frais. Les enseignes de grande distribution se veulent rassurantes auprès des clients : les produits arrivent, il s'agit "juste d'un décalage". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

