Suite à l'incendie meurtrier survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021, qui a fait cinq victimes dont quatre enfants, la Croix-Rouge développe de nouvelles mesures pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'effectuer des dons à destination des sinistrés. Ainsi il est désormais possible d'effectuer un don en ligne via une plateforme ouverte spécialement pour cette cause. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Croix-Rouge.

