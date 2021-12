"Quelques semaines après avoir obtenu 100 MHz dans la bande coeur de la 5G (3,5GHz), Orange se félicite du résultat du processus d'enchères mené par l'Arcep pour La Réunion. L'obtention d'un deuxième bloc de 5MHz dans la bande 700MHz lui permet d'étendre son portefeuille de fréquences à 184,8 MHz au total, le plus large du marché réunionnais" écrit l'opérateur dont nous publions le communiqué ci-dessous

"Cette nouvelle attribution de fréquences place l’opérateur dans les meilleures conditions pour l’arrivée dans quelques mois de la 5G visant à améliorer considérablement l’expérience utilisateurs en proposant des débits toujours plus élevés, même en mobilité.

L’acquisition de ces fréquences représente un investissement industriel crucial pour maintenir et renforcer la qualité et la performance du réseau mobile Orange et conforter sa place de n°12 au bénéfice de ses clients, particuliers et entreprises. C’est grâce à cet investissement pertinent dans les bandes de fréquences adéquates et à l’expertise des équipes d’Orange quant à leur utilisation optimale que l’opérateur a déjà construit un réseau 4G performant à La Réunion.

Cette étape est une preuve de la capacité d'innovation d’Orange. Elle confirme sa volonté de continuer à investir fortement à La Réunion afin de proposer un réseau mobile de qualité, en accompagnant au mieux l’évolution des modes de consommation des Réunionnaises et Réunionnais et de répondre à la croissance constante de leurs usages".