Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembreau vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 13 décembre - Saint-Denis : incendie majeur à Montgaillard, 8 personnes hospitalisées, 300 habitants évacués

* Mardi 14 décembre - Incendie mortel à Saint-Denis : une mère de famille et quatre enfant décédés, un mineur placé en garde à vue

* Mercredi 15 décembre - Covid-19 : trois enfants hospitalisés, le taux d'incidence dépasse les 430 pour 100.000 habitants

* Jeudi 16 décembre - Campagne présidentielle : les candidat.e.s viennent faire leur show à La Réunion

* Vendredi 17 décembre - Affaire des Musées régionaux : Didier Robert ne fait plus appel, sa condamnation est définitive

Un incendie majeur a éclaté dans un immeuble de Montgaillard (Saint-Denis) dans la nuit du dimanche 12 décembre 2021 au lundi 13 décembre 2021. Le feu s'est déclaré dans au moins un appartement d'un immeuble du chemin de la Vierge et les flammes se sont très rapidement propagées par les couloirs. Une centaine d'appartements ont été touchés. Selon nos confrères de Réunion la 1ere Plus de 300 personnes ont été évacuées par les pompiers qui ont lutté toute la nuit contre le sinistre. 15 personnes ont été sauvées des flammes de justesse. Huit habitants ont été hospitalisés. Le feu a été maitrisé en tout début de matinée. Les raisons du déclenchement de l'incendie ne sont pas encore déterminées

Toute La Réunion est en deuil suite au terrible incendie qui a couté la vie à cinq personnes, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre 2021. Dans le quartier de Montgaillard, à Saint-Denis, une mère de famille et ses trois enfants, ainsi qu'un enfant de quatre ans, sont décédés. Une mère et son bébé se trouvent actuellement en état d'urgence absolue. L'incendie, qui a ravagé un immeuble de la résidence " Marina " de la SIDR, laisse une soixantaine de famille sans toit. 190 personnes ont pour l'heure été hébergée dans le gymnase de Champ Fleuri. Deux jeunes hommes ont interpellées à la suite de l'incendie. Un mineur de 16 ans a été placé en garde à vue

Cette semaine encore, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à La Réunion. Du 10 au 14 décembre 2021, ce sont 3.374 cas qui ont été confirmés dans l'île. Deux décès ont aussi été recensés. Les patients étaient âgés de plus de 65 ans, présentaient des comorbidités. Ils n'étaient pas vaccinés. "Depuis vendredi dernier, le taux d'incidence continue à augmenter pour atteindre ce jour (ce mardi - ndlr) un seuil dépassant les 430 pour 100 000 habitants" indiquent les autorités sanitaires .Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, trois enfants sont hospitalisés en unité Covid. Le nombre d'hospitalisations en réanimation reste stable, avec 14 patients admis au 14 décembre. Les admissions en médecine pour Covid-19 sont en augmentation

Après le festival de visites de ministres et de secrétaires d'Etat en tout genre, et l'opération séduction - peu concluante - de Michel Barnier pour le congrès des Républicains, le top départ de la campagne présidentielle est officiellement donné avec l'arrivée de Fabien Roussel ce jeudi 16 décembre 2021 à La Réunion. Le candidat du Parti communiste passera pas moins de cinq jours dans l'île, et croisera sur son chemin Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, qui est elle attendue dimanche.

Didier Robert, ancien président de Région, a décidé de ne plus faire appel de sa condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour six infractions dont la prise illégale d'intérêts, annonce le Journal de l'Île dans son édition de ce vendredi 17 décembre 2021. Cette peine avait été prononcée le vendredi 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire des Musée régionaux de La Réunion (RMR). La condamnation de l'ancien élu devient donc définitiveme.

