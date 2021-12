BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 18 décembre 2021 :



- Des fêtes de fin d'année sans rassemblement sur la voie publique et sans feu d'artifice

- Covid-19 : un pass vaccinal pour la nouvelle année

- En 2020, les Réunionnais ont consommé moins d'électricité et de carburant

- Alon sortir, l'agenda des événements culturels

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin et pluie l'après-midi

Des fêtes de fin d'année sans rassemblement sur la voie publique et sans feu d'artifice

Face à la dégradation de la situation sanitaire et pour faire suite au conseil de défense du gouvernement, le préfet de La Réunion Jacques Billant annonce de nouvelles restrictions sanitaires pour les fêtes de fin d'année. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 pour 100.000 habitants et le taux de positivité est supérieur à 5%. Ainsi du 21 décembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022 inclus, la consommation de nourriture et de boissons debout est interdite, comme les activités de danse, une jauge de 4 m2 par personne est obligatoire pour tout événement sur la voie publique, tout regroupement ou manifestation festive en marge des fêtes de Noël et du Jour de l'an sur la voie publique est interdite et les feux d'artifice le 31 décembre sont également interdits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture

Covid-19 : un pass vaccinal pour la nouvelle année

Un pass vaccinal au lieu du simple pass sanitaire: face à la montée du variant Omicron et pour tenter d'éviter de nouvelles restrictions, le gouvernement veut augmenter la pression sur les Français non-vaccinés contre le Covid-19. Un projet de loi sera présenté "début janvier" pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex après un Conseil de défense sanitaire.

En 2020, les Réunionnais ont consommé moins d'électricité et de carburant

Selon un article du journal Les Echos, la consommation énergétique à La Réunion a baissé de plus de 8% en 2020. Un bilan dressé par l'Observatoire Energie Réunion (OER), qui note également une baisse de la consommation de carburant de 14%. Une tendance liée en grande partie au confinement et à la situation sanitaire, poussant les Réunionnais à limiter leurs déplacements. Si les énergies fossiles et renouvelables ont peu bougé, l'OER note un boom des véhicules électriques, dont l'acquisition a augmenté de 74% en 2020.

Alon sortir, l'agenda des événements culturels

On tombe le masque comme Spiderman ? Attention cette semaine, Spiderman tisse et étend sa toile une énième fois sur les écrans ! Vu, revu et corrigé à de multiples reprises, d'aucuns s'en lasseront de ce nouveau blockbuster... Sauf que cette fois, le super-héros tombe le masque ! On en rêverait en ces temps de crise sanitaire ! Évitez toutefois de tomber dans le piège de l'homme-araignée. Bonne toile à tous pour les amateurs ! Pour les autres, expos, concerts, marché de Noël, brocantes avant l'ouverture des festivités du 20 décembre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin et pluie l'après-midi

Pour ce samedi 18 décembre 2021, Matante Rosina profite du soleil ce matin parce que ça ne va pas durer. Les nuages et les averses s'invitent sur le département. Sur le littoral, le soleil arrive à se frayer un chemin sauf dans le sud. Il va faire très chaud. Le thermomètre dépassera même les 30 degrés.