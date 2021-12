Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Selon un article du journal Les Echos, la consommation énergétique à La Réunion a baissé de plus de 8% en 2020. Un bilan dressé par l'Observatoire Energie Réunion (OER), qui note également une baisse de la consommation de carburant de 14%. Une tendance liée en grande partie au confinement et à la situation sanitaire, poussant les Réunionnais à limiter leurs déplacements. Si les énergies fossiles et renouvelables ont peu bougé, l'OER note un boom des véhicules électriques, dont l'acquisition a augmenté de 74% en 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

