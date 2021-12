Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 16 heures

Sept chasseurs ont participé à la traque de Band Cochon cette semaine pour 47 photos de dépôts sauvages, dans sept villes différentes. Le site appelle chacun à rejointe la chasse aux makot, "c'est gratuit, anonyme et rapide pour faire une photo avec votre téléphone photo qui sera géolocalisée en trois clics". Band Cochon remarque toujours les mêmes déchets : carcasses de voitures, masques, batteries et dépôts encombrants non triés. (Photos : Band Cochon)

