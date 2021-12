Publié il y a 14 heures / Actualisé il y a 14 heures

Attac Réunion (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) manifeste devant le McDonald de Saint-Pierre ce samedi matin 18 décembre 2021. Les militants-citoyens protestent contre l'évasion fiscale et réclament plus de justice fiscale et sociale. Ils ont apposé des banderoles près de l'établissement de restauration rapide et distribuent des tracts aux clients et aux passants. L'action est filmée en direct (Pjhoto Attac)

