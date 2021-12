Dans un communiqué publié en milieu de journée ce samedi 18 décembre 2021, l'association des maires de La Réunion (AMDR) estime que dans le cadre des nouvelles restrictions sanitaires, il est "regrettable que les tirs de feux d'artifices aient été purement et simplement interdits au plus haut niveau du gouvernement". "Ces derniers auraient pu être organisés sans public et être observés depuis chez soi ou dans un drive" ajoute l'AMDR. Pour rappel, plusieurs restrictions sanitaires entrent en vigueur dès ce mardi afin d'éviter la propagation du virus

L'association des maires se félicite ensuite que "ce long week-end du 20 décembre a été épargné par ces restrictions dans un souci de ne pas remettre en cause l’organisation des événements organisés autour de la Fet Kaf". L'AMDR ajoute "les différentes manifestations se dérouleront selon des règles connues : présentation du pass sanitaire, port du masque obligatoire et ce afin de garantir la bonne mise en œuvre des protocoles sanitaires. Chacune et chacun d’entre nous sont donc invités à respecter ces règles en responsabilité".

L'association des maires not aussi que le préfet a pris la décision "d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique le soir des réveillons de noël et du nouvel an. Cette décision est sans doute nécessaire car il est impossible de faire respecter les gestes barrière et la distanciation lors de ce type d’événement spontané".

Lire aussi : Des fêtes de fin d'année sans rassemblement sur la voie publique et sans feux d'artifice

www.ipreunion.com / [email protected]