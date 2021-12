Après un passage par Mayotte où il a notamment été question d’immigration et de politique sociale, c’est donc à La Réunion que Marine Le Pen va poser ses valises pour une visite expresse. La candidate aux élections présidentielles est habituée à fouler les terres réunionnaises avant les élections majeures.



C’était d’ailleurs avant les européennes de 2019 que la présidente du Rassemblement national était venue se rappeler au bon souvenir des Réunionnais. Ce qui avait d’ailleurs fonctionné puisque la liste de son parti, conduite par Jordan Bardella, avait fait mouche en arrivant en tête dans les 24 communes, pour un score global de 31,24%, un résultat historique pour un parti d’extrême droite à La Réunion.



Marine Le Pen espère bien pouvoir surfer sur cette dynamique, d’autant plus qu’elle n’oublie pas son score qu’elle estime sûrement encourageant lors des présidentielles de 2017. Au premier tour, elle avait recueilli 23,46% des voix, terminant derrière Jean-Luc Mélenchon mais devant Emmanuel Macron. Au second tour, elle avait recueilli près de 40% des suffrages exprimés.



Il faut dire que les thématiques de campagne de la candidate parlent aux Réunionnais, notamment les questions relatives à la sécurité et à la lutte contre la " précarité indigne " dans les Outre-mer. Sur ce dernier sujet, elle se démarque d’ailleurs de son principal concurrent d’extrême droite, Eric Zemmour, en proposant une politique plus social axée sur le pouvoir d’achat, proposant notamment la baisse de la TVA sur l’essence, l’électricité et le gaz, ainsi que la réforme de l’octroi de mer.



En ce qui concerne les visites et soutien, on sait d’ores et déjà que la candidate RN participera à une crèche vivante du côté de Sainte-Marie ce dimanche. Ce lundi 20 décembre, jour de la " fête kaf ", elle se rendra à la Plaine des Palmistes pour assister aux célébrations de l’abolition, aux côtés de Johnny Payet, maire de la commune et seul élu qui, pour l’heure, ait apporté son soutien officiel à Marine Le Pen. Sa participation a cet événement peut être perçu comme un symbole tristement ironique, compte tenu de l’historique de son parti, ouvertement raciste, même si la fille de Jean-Marie Le Pen s’efforce depuis près d’une décennie de dédiaboliser son camp.



A noter que Marine Le Pen n’est pas la seule personnalité en visite sur l’île. Fabien Roussel, candidat aux élections présidentielles pour le PCF (Parti communiste français) est à La Réunion depuis ce jeudi 16 décembre, et participera également aux célébrations du 20 décembre du côté de Sainte-Suzanne, aux côtés de son camarade et maire de la commune Maurice Gironcel.



Le patron des Républicains, Christian Jacob, est lui aussi à La Réunion depuis ce jeudi 16 décembre dans le cadre d’une " tournée des fédérations départementales Les Républicains initiée il y a deux ans ", l’occasion aussi de promouvoir la candidature de Valérie Pecresse.



