L'association Webcup organise des stages pendant les vacances axés sur la sensibilisation de la jeunesse aux métiers du numérique. En tout, 30 rendez-vous sont proposés aux quatre coins de l'île, pour les jeunes de 8 à 13 ans et de 14 à 18 ans. Des journées thématiques liées au numérique pour apprendre tout en s'amusant et poursuivre la lutte contre l'exclusion numérique. Nous publions ci-dessous le communiqué de Webcup. (Photo : Webcup)

L’association Webcup est une association de loi 1901 à but non lucratif et qui a pour objectif de lutter contre l’exclusion numérique, d’être acteur de l'Économie Sociale et Solidaire, de faire la lumière sur les acteurs et de transmettre le savoir. C’est pour sensibiliser la jeunesse réunionnaise au métiers du numérique et faire éclore les talents de demain qu’elle organise pendant les vacances scolaire des stages vacances numériques aux 4 coins de l’île.

Les stages vacances de la Webcup préparent les enfants aux métiers d’avenir. Les multiples missions de l’association sont ambitieuses : transmettre le savoir technologique et accompagner les jeunes pour les préparer à un métier d’avenir. Les secteurs d’activité liés au développement informatique sont ceux qui offrent le plus d’employabilité aujourd’hui, sans compter sur toutes les entreprises de demain qui auront de manière transversale des besoins inhérents à l’informatique et au développement web. Pouvoir initier les jeunes dès leur enfance à cette connaissance du code informatique ne pourra que favoriser plus tard leur insertion dans le marché de l’emploi auprès d’entreprises florissantes.

Ce ne sont pas moins de 30 stages qui seront organisés aux quatre coins de l’île sur les 4 Webcup Campus. Les enfants de 8 à 13 ans et les ados de 14 à 18 ans vont pouvoir découvrir par des sessions ludiques de 5 demi-journées toutes les thématiques liées au numérique.

- Un campus flambant neuf à Saint Paul et des nouveautés pour les enfants -

Un tout nouveau campus à ouvert ses portes à Saint Paul le 15 novembre, l’occasion pour les enfants de pouvoir profiter des stages vacances dés le 03 janvier. De nouveaux apprentissages vont aussi être proposés : un atelier Cybersécurité et un atelier Hardware ! Il viendront compléter le large choix de thématiques proposés aux enfants qui peuvent grâce à l’association, s’initier à l’HTMS/CSS, au scratch, à la modélisation et l’impression 3D, au montage photo ou vidéo, ou encore à la robotique.

Les stages sont ouverts dès l’âge de huit ans avec un seul pré-requis : savoir utiliser un ordinateur avec une souris. Dans le contexte sanitaire et afin de respecter au mieux la sécurité des enfants, ils sont limités à 5 ou 6 participants par session. Afin d’être accessible au plus grand nombre, les stages vacances ne coûtent que 27 euros la semaine pour les détenteurs de la carte open campus, qui ne que coûte 10 euros à l'année, et permet en outre de venir gratuitement pendant un an sur les campus pour des ateliers numériques les mercredis.

Les inscriptions sont possibles sur le site de Webcup.