20 désanm, savourer la liberté

La Réunion célèbre ce lundi 20 décembre 2021 le 172ème anniversaire de la proclamation de l'abolition de l'esclavage sur l'île, c'était le 20 décembre 1848. Partout l'île, cette date sera fêtée, même si le contexte sanitaire et le récent drame de Montgaillard qui a endeuillé l'île ont quelque peu terni ce jour. Une fête qui aura lieu alors que Marine Le Pen, chantre du Rassemblement National et de l'extrême droite, foule nos terres. Alors, aussi, qu'Eric Zemmour continue paisiblement sa marche vers la présidentielle, avec ses idées nauséabondes. Au fond, ce 20 décembre est peut-être l'occasion de savourer une liberté plus que jamais mise en danger.

Mondial-2021: éternels regrets pour les Françaises, trop courtes contre la Norvège

Après avoir dominé pendant près d'une demi-heure, les handballeuses françaises se sont effrondrées en finale du Mondial-2021 29 à 22 dimanche contre la Norvège, mais rentrent toutefois en France avec une nouvelle médaille autour du cou, la septième lors des huit dernières compétitions.

Non, la justice belge n'a pas suspendu le pass sanitaire

Des publications partagées plusieurs centaines de fois sur Facebook depuis début décembre affirment que "la justice" belge a "suspendu" le pass sanitaire. Un tribunal de première instance a bien jugé illégale l'application du Covid Safe Ticket en Wallonie et condamné la région à se conformer à la loi sous peine d'astreinte. Mais cette décision ne concerne pas toute la Belgique et ne suspend pas le CST: seule la Cour constitutionnelle peut suspendre ou annuler le pass sanitaire.

"Sak mi vé pou Noel sé ou" : le tube de Mariah Carrey en version créole

Vous connaissez la chanson (entêtante) de Mariah Carrey "All I want for Christmas is you" ("Tout ce que je veux pour Noël c'est toi", en français) ? Alors écoutez la version créole de Kanasel. Dans un titre mis en ligne ce mercredi 15 décembre 2021, l'artiste reprend le tube de Noël de la diva américaine, version créole réunionnais. A vos écouteurs et vos enceintes, vous avez trouvé un nouveau titre pour finir de préparer les décorations, et cuisiner en musique le soir du réveillon.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour la fèt kaf

Matante Rosina est bien décidée à célébrer la fèt kaf ce lundi 20 décembre 2021 même si elle prévoit de la pluie et certainement de l'orage.