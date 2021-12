Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, candidate aux élections présidentielles de 2022, est en visite à La Réunion depuis ce dimanche 19 décembre 2021, jusqu'au mardi 21 décembre, après trois jours passés à Mayotte.

La candidate à la présidentielle de 2022 a été exfiltrée lors de sa sortie de l'avion et aucune prise de parole n'a donc été effectuée à l'aéroport.

Pour rappel, outre l'immigration, une thématique qu'elle a largement développé à Mayotte et contre laquelle la candidate propose à l'échelle nationale un référendum, Marine Le Pen veut aussi s'attaquer à la "précarité indigne" des Ultramarins qui "souffrent d'un coût de la vie plus élevé qu'en métropole".

Le thème trouve une résonnance à La Réunion où 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où 232 934 personnes (soit 35% des ayant droits de la caisse d'allocations familiales) reçoivent le RSA (Revenu de solidarité active)

Pour venir œuvrer contre la vie chère, la candidate du RN promet comme en métropole, de baisser la TVA sur l'essence, l'électricité et de réformer l'octroi de mer. Cette taxe frappe les produits importés à La Réunion et contribue au financement des communes.

Pour la candidate d'extrême droite, "il s'agit d'additionner" les voix alors que la "compétition se fait plus rude avec Eric Zemmour". Or la Réunion, avec ses 800.000 habitants, "constitue le plus gros réservoir" outre-mer, souligne la chercheuse Christiane Rafidinarivo. Interrogée par l'AFP.

"Elle a des arguments sur l'immigration comorienne ou la question sécuritaire, qui n'est toujours pas résolue" et qui génère "de plus en plus de migrations de Mayotte vers la Réunion", ajoute-t-elle.

Marine Le Pen n'était plus venue à La Réunion depuis 2019 où elle était venue faire campagne pour les Européennes.

A l'issue d'un scrutin largement boudé par l'électorat réunionnais (69,34% d'abstention), la liste de son parti, conduite par Jordan Bardella, était en tête dans les 24 communes de l'île, avec un score global de 31,24%.

Ce résultat n'avait jamais été obtenu par un parti d’extrême droite à La Réunion.

Au premier tour de la présidentielle en 2017, Marine Le Pen avait totalisé 23,46% des voix, terminant derrière Jean-Luc Mélenchon (24,53%) mais devant Emmanuel Macron (18,91%). Au second tour, elle avait recueilli 39,75% des suffrages exprimés (60,25% pour Emmanuel Macron).

Le RN n'a jamais réussi à donner un prolongement à ces résultats lors d'élections locales.

Aux élections régionales de juin dernier, la liste de son parti avait rassemblé, 1,74% des suffrage et avait été éliminée dès le premier tour.

Marine Le Pen restera dans l'île jusqu'à mardi.

