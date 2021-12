Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

Ce jeudi 16 décembre, dans le cadre du programme " Petites Villes de Demain " (PVD), Le Maire de l'Entre-Deux Bachil Valy et les élus, ont eu l'honneur de recevoir le Préfet Jacques Billant, le sous-Préfet Lucien Giudicelli, le Président de la CASUD André Thien-Ah-Koon et la Directrice de la Banque des Territoires Nathalie Infante, se sont réunis afin de procéder à la signature de la convention d'adhésion de PVD. L'enjeu est d'apporter leurs soutien aux petites communes. L'écologie, l'agriculture et le patrimoine ont été au coeur des allocutions au Four à Pain, mais également lors de la visite des sites susceptibles de voir érigé le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. (photo ville de l'entre-deux)

Ce jeudi 16 décembre, dans le cadre du programme " Petites Villes de Demain " (PVD), Le Maire de l'Entre-Deux Bachil Valy et les élus, ont eu l'honneur de recevoir le Préfet Jacques Billant, le sous-Préfet Lucien Giudicelli, le Président de la CASUD André Thien-Ah-Koon et la Directrice de la Banque des Territoires Nathalie Infante, se sont réunis afin de procéder à la signature de la convention d'adhésion de PVD. L'enjeu est d'apporter leurs soutien aux petites communes. L'écologie, l'agriculture et le patrimoine ont été au coeur des allocutions au Four à Pain, mais également lors de la visite des sites susceptibles de voir érigé le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. (photo ville de l'entre-deux)