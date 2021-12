Publié il y a 6 heures / Actualisé le Vendredi 17 Décembre à 15H00

La Réserve naturelle de l'étang Saint-Paul propose du 28 au 30 décembre 2021 ainsi que du 5 au 7 janvier 2022, des ateliers et des visites guidées de l'étang Saint-Paul afin de découvrir les espèces animales et végétales qui y vivent. Les animations sont ouvertes aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Au programme : visite des zones humides de Savannah, balade découverte des oiseaux de l'étang et visite guidée de la forêt sub-mangrove. Les places sont limitées et le masque et le passe sanitaire sont obligatoires pour participer aux activités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

