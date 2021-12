Les effectifs de police ont réalisé sur le département 28 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 20 décembre 2021 permettant de relever 196 infractions. Du côté de la gendarmerie, 74 infractions ont été relevées, et 33 permis ont été retirés. Nous publions les communiqués complets ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

21 délits ont été relevés, dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 10 (taux compris entre 0,41 et 1,14 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 04

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 02



135 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 175 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 08

- défaut d'équipement : 07

- défaut de contrôle technique : 28

- Excés de vitesse : 12

- Non port de la ceinture de sécurité : 06

- Utilisation du tel portable au volant : 14

- autres : 100

- La gendarmerie retire 33 permis -

Samedi 18 décembre 2021 à 01h23 secteur Sainte-Marie, sur l’axe RN2, un véhicule automobile percute un scooter par l'arrière et finit sa course sur le toit. Le pilote et le passager du cyclomoteur, en arrêt cardio-ventilatoire, sont pris en charge par les sapeurs-pompiers. Les occupants de la voiture prennent la fuite à pieds. Quelques heures après son transport au centre hospitalier, l'une des victimes décède de ses blessures. Dimanche 19 décembre 2021 à 12h50, secteur Saint-Paul, sur la RN1A, un conducteur d’une motocyclette et sa passagère percutent le muret de protection de la chaussée à la sortie d’une courbe à gauche. Les deux occupants du deux-roues font une chute mortelle, en contrebas de la chaussée.



Depuis le début d’année 2021, 31 Réunionnais ont perdu la vie sur les routes en secteur gendarmerie, les usagers de deux roues motorisés représentent à eux seuls 16 tués, soit plus de 51 % des accidents mortels. Les piétons et cyclistes avec 6 décès constituent, la seconde catégorie d’usagers la plus exposée au risque routier. Enfin, 8 conducteurs de véhicules légers ont perdu la vie, malgré toutes les protections passives de leurs véhicules. Plus de 65 % des accidents mortels ont pour causes principales, l’addiction (43%), les vitesses excessives (18%) et le refus de priorité (4%).

Afin, il est rappelé que sur les voies express, RN1-RN2-RN3, constituées de 2x2 voies, pourtant matérialisées par une signalétique adaptée, celles-ci sont interdites à tout usager ou véhicule lent, tels que piétons, cyclistes, cyclomoteurs, voiturettes... Ces axes de circulation, au vu de la densité du trafic et des vitesses de déplacement des véhicules exposent les usagers dit " vulnérables " à de graves blessures, en cas d’accident.



Message de Prévention : Les périodes de fêtes sont propices à de nombreux déplacements. A cet effet, la plus grande vigilance est attendue en cette fin d’année, en vue de ne pas aggraver d’avantage, le bilan morbide de nos routes. Quelque soit la nature d’un accident mortel de la circulation, celui-ci demeure toujours un drame. La vie est précieuse, sachez la préserver.



Nombre de services réalisés : 23

Nombre d’infractions : 74

Nombre de rétentions de permis : 33

Nombre d’alcoolémie : 18

Nombre de conduite sous stupéfiants : 10

Nombre d’immobilisation fourrière: 32 dont 8 fourrières

Nombre de défaut d assurance : 3

Nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 3

Nombre de vitesses : 6 interceptions

Nombre de non port ceinture : 2

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 19

Nombre non respect priorité : 1

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 2

Nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 7

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (identifié)



• Faits particuliers :

Samedi soir, de 21h à 23h00, dans la zone accidentogène ou s’est déroulé le même jour, sur la RN2, l’accident mortel mettant en cause un véhicule et un scooter, les militaires de la compagnie de Saint-Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont mis en place un contrôle routier, en vue de lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents. 4 infractions à la vitesse entre 40 et 50 Km/h ont été constatées entraînant le retrait immédiat du permis de conduire, avec une circonstance aggravante pour un pilote d'une motocyclette ayant refusé de s'arrêter, et ayant mis sciemment en danger la sécurité des militaires présents. Le chauffard identifié conduisait malgré une annulation de son permis de conduire. Les magistrats apprécieront sont degré d’inconscience.



Dimanche 19 décembre 2021, de 22h00 à 01h00, deux postes fixes de contrôles de la circulation routière, sur l'avenue du Général de Gaulle au Tampon ont été tenus par les militaires de la compagnie de Saint-Pierre, appuyés des motocyclistes de la Rivière Saint-Louis. 90 véhicules ont été contrôlés au cours de la soirée, menant à la constatation de 11 infractions, dont 7 conduites sous alcoolémie, 1 conduite sous stupéfiants, 3 défauts d'assurance ayant motivées 4 mises en fourrières immédiates.

Lundi 20 décembre 2021 au matin, des riverains de Saint Paul, signalent un rassemblement de type " free party " d’une centaine de véhicules, sur le secteur de cryptomérias. Le tapage est interrompu et un contrôle routier est mis en place pour la matinée, par la brigade locale et la BMO de Saint Paul. 45 véhicules ont été contrôlés, 4 alcoolémies et 2 conduites sous stupéfiants ont été constatées par les militaires.