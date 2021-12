Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 17 heures

Vous connaissez la chanson (entêtante) de Mariah Carrey "All I want for Christmas is you" ("Tout ce que je veux pour Noël c'est toi", en français) ? Alors écoutez la version créole de Kanasel. Dans un titre mis en ligne ce mercredi 15 décembre 2021, l'artiste reprend le tube de Noël de la diva américaine, version créole réunionnais. A vos écouteurs et vos enceintes, vous avez trouvé un nouveau titre pour finir de préparer les décorations, et cuisiner en musique le soir du réveillon. (Photo : capture d'écran YouTube Kanasel)

