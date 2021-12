BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 21 décembre 2021 :



- Pour éviter la propagation du virus : les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur

- En France, le tout-vaccin plutôt que les restrictions

- Villèle : un Gran 20 désanm pour fêter la liberté

- Vaccination des 5-11 ans: la Haute autorité de Santé donne son feu vert

- Forces de l'ordre : 270 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi nuageux

Pour éviter la propagation du virus : les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur

De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur ce mardi 21 décembre 2021 à La Réunion. Le but est d'éviter l'accélération de la propagation du virus alors que "depuis plusieurs semaines, les indicateurs sanitaires à La Réunion se dégradent. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 pour 100 000 habitants et le taux de positivité est supérieur à 5%" a précisé la préfecture. Ces nouvelles mesures arrivent alors que Jan Castex a annoncé ce vendredi qu'un projet de loi sera présenté "début janvier" pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Si la loi est votée, seul le certificat de vaccination sera accepté pour entrer dans les lieux soumis au passe (restaurants, lieux de culture, de loisirs...). Les test négatifs ne permettront plus d'accéder à ces lieux. A noter par ailleurs que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans est ouverte à La Réunion dès ce mardi

En France, le tout-vaccin plutôt que les restrictions

Feu vert à la vaccination des enfants, puis bientôt pass vaccinal pour les adultes... Face à l'épidémie de Covid-19, que le variant Omicron pourrait encore aggraver, le gouvernement mise tout sur la vaccination dans l'espoir d'éviter de nouvelles restrictions généralisées.

Villèle : un Gran 20 désanm pour fêter la liberté

"C'est traditionnellement à Villèle et plus particulièrement à la Chapelle pointue qu'est lancé le Gran 20 desanm du Conseil Départemental. Pour cette 4ème édition, la commémoration s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités locales et nationales, des partenaires et des associations" note le conseil départemental ce lunsi soir 20 déembre 2021

Vaccination des 5-11 ans: la Haute autorité de Santé donne son feu vert

Feu vert pour la vaccination des 5-11 ans. La Haute autorité de Santé, dans un avis rendu public ce lundi, propose que les parents qui le souhaitent puissent faire vacciner leurs enfants. L'instance ne souhaite pas en revanche que cette vaccination soit rendue obligatoire. La campagne, déjà ouverte aux 5-11 ans à risque, doit être étendu dans les prochains jours à l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge.

Forces de l'ordre : 270 infractions relevées sur les routes ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 28 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 20 décembre 2021 permettant de relever 196 infractions. Du côté de la gendarmerie, 74 infractions ont été relevées, et 33 permis ont été retirés

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi nuageux

Matante Rosina prévoit quelques nuages dans le ciel réunionnais ce mardi, et de la pluie pour la région du volcan. Les températures devraient rester en-dessous de 30 degrés sur le littoral. Des rafales allant jusqu'à 55 km/h sont attendues vers la Pointe au Sel et Piton Sainte Rose.