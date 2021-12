Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Si jusqu'ici la jeune compagnie aérienne Ewa couvrait essentiellement le canal du Mozambique, elle s'implante aujourd'hui à La Réunion pour effectuer des vols Mayotte-Gillot ou Mayotte-Pierrefonds. Une reprise d'activité pour l'aéroport du sud de La Réunion qui était resté inactif pendant plus de deux ans à cause de la crise sanitaire. Point fort d'Ewa : ses prix attractifs, avec un aller-retour à partir de 129 euros entre Dzaoudzi et Pierrefonds. (Photos mm/www.ipreunion.com)

