Marine Le Pen entame son dernier jour de visite à La Réunion ce mardi 21 décembre 2021. Elle a débuté la journée au Tampon, où elle a rencontré le maire André Thien Ah Koon pour un entretien privé. Elle a ensuite été accueillie par le conseil municipal. Elle se rendra dans l'après-midi à Saint-Pierre, où une réunion de travail est prévue avec l'intersyndicale CGPER, une représentante de l'usine du Gol, et un représentant de la Chambre d'agriculture. La réunion se tiendra sur le site de la Balance des casernes. Cette rencontre clôturera trois jours de visite : arrivée dimanche, Marine Le Pen a passé sa journée de lundi à La Plaine des Palmistes, où elle avait été invitée par le maire Johnny Payet (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Je fourmille d'idées pour pouvoir apporter prospérité à La Réunion notamment, et à l'Outre-mer dans son ensemble" a déclaré Marine Le Pen à l'issue de sa rencontre avec le conseil municipal du Tampon. "J'ai déjà un projet qui est très précis, concret, chiffré pour l'Outre-mer, je suis très en avance je crois sur les autres candidats, mais parce que vous savez que j'ai toujours porté un intérêt accru à l'Outre-mer" a-t-elle ajouté. Regardez :

La candidate à la présidentielle, qui représentera le Rassemblement national, a pour l'heure reçu le parrainage de Johnny Payet du côté des édiles réunionnais. Elle n'a cependant, pour l'heure, pas reçu les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter. "On continue à chercher, on travaille, on a jusqu'à début mars pour les trouver. Il est par contre anormal qu'on passe autant de temps à chercher des parrainages alors que j'étais au second tour de la présidentielle en 2016 et que je vais peut-être gagner cette élection" a-t-elle souligné.

- Vie chère, pouvoir d'achat et octroi de mer -

Marine Le Pen a abordé plusieurs points de son programme à l'occasion de cette visite. La problématique de la vie chère a été longuement abordée, la candidate souhaitant devenir "la présidente du pouvoir d'achat". Elle a notamment déclaré vouloir modifier les modalités de l'octroi de mer, qu'elle veut appliquer uniquement aux produits étrangers, qui "rentrent en concurrence avec la production locale".

"Les communes en Métropole sont financées par une dotation globale de fonctionnement, qui est attribuée en fonction du nombre d'habitants, et si on parle d'équité, d'égalité, il est parfaitement normal que ce soit le budget de l'Etat qui finance les communes, y compris en Outre-mer, et que ce ne soit pas à vous de payer un impôt supplémentaire pour pouvoir financer les communes" a-t-elle déclaré, lors de sa visite à La Plaine des Palmistes.

Arrivée dimanche, la candidate à la présidentielle de 2022 a été exfiltrée lors de sa sortie de l'avion.

