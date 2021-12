BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 22 décembre 2021 :



Le Piton de la Fournaise est en éruption

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce mercredi 22 décembre 2021 à 01h15, indique l'observatoire volcanologique. L'éruption est localisée sur le flanc sud dans l'Enclos et au moins trois fissures éruptives se sont ouvertes précisent les volcanologues

Seychelles : une entreprise française va imprimer les nouveaux passeports biométriques

C'est l'entreprise française "In Groupe" qui a remporté l'appel d'offres pour imprimer les nouveaux passeports biométriques seychellois. Cela fait plus de 15 ans que cette entreprise travaille avec les Seychelles pour la production de documents sécurisés. À partir du mois de janvier 2022, la première phase du projet devrait débuter et les premiers passeports seychellois équipés de toutes mesures de sécurité modernes devraient à être remis aux Seychellois avant la fin de l'année prochaine.

Loi NOTRe : la gestion de l'eau au coeur des préoccupations

Promulguée en 2015, la loi NOTRe de son nom complet "Nouvelle Organisation Territoriale de la République" change les compétences des régions, des intercommunalités et des communes. Une réorganisation pas toujours simple à assumer, même six ans plus tard, via la gestion de l'eau, principale compétence transférée de l'Etat aux intercos. La réforme des territoires implique une réorganisation dans les villes, qui peuvent perturber et le grand public a parfois du mal à comprendre ce que cela implique

"Chemin Volkan" : un livre photo sur les habitants de la Plaine-des-Cafres

Olivier Lardeux sort son premier livre photo "chemin volkan", une série de portraits réalistes d'habitants de la Plaine des Cafres. À l'occasion du lancement de l'ouvrage, une exposition débute le mercredi 22 décembre 2021 à la Cité du Volcan

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil

Matante Rosina prévoit des éclaircies dans le ciel réunionnais ce mercredi 22 décembre 2021. Des averses passagères, l'après-midi, sont a prévoir dans le sud de l'ile. Les températures devraient rester en-dessous de 30 degrés sur l'ensemble de la région. Des rafales allant jusqu'à 55 km/h sont attendues vers Saint-Phillipe