Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

C'est l'entreprise française "In Groupe" qui a remporté l'appel d'offres pour imprimer les nouveaux passeports biométriques seychellois. Cela fait plus de 15 ans que cette entreprise travaille avec les Seychelles pour la production de documents sécurisés. À partir du mois de janvier 2022, la première phase du projet devrait débuter et les premiers passeports seychellois équipés de toutes mesures de sécurité modernes devraient à être remis aux Seychellois avant la fin de l'année prochaine.

