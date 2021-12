Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les pluies qui ont débuté dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 décembre 2021 se sont intensifiées en matinée, indique Météo France. "De nouvelles averses conséquentes sont attendues dans l'après-midi dans le Nord et l'Est et vont déborder dans le Sud et le Sud-Est mais dans une moindre mesure". La Réunion entre en vigilance fortes pluies et orages pour le nord et l'est. Les précipitations en cours sur l'Est de l'île entraînent aussi des risques de crues sur les rivières des Roches et des Marsouins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

