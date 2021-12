BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 23 décembre 2021 :



Covid-19 : les chiffres battent de nouveaux records, à quelques jours des fêtes

A quelques jours du réveillon de Noël, la situation sanitaire se dégrade à nouveau avec 4.558 nouveaux cas de Covid-19 détectés en une semaine, un nouveau record inégalé. Le taux d'incidence passe dont à 532,5 pour 100.000 habitants pour cette période et dépasse aujourd'hui 550, selon les autorités sanitaires. Le variant Omicron gagne aussi du terrain, comme en Métropole et en Europe avec 19 cas confirmés à ce jour. Huit décès sont à déplorer, des suites du virus, et les admissions en réanimation augmentent avec 24 lits occupés par des patients Covid.

Le volcan offre un feu d'artifice pour la fin de l'année 2021

Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce mercredi 22 décembre 2021, peut-être pour la dernière fois de l'année 2021. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 1h15 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 3h30 sur le flanc sud de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son deuxième jour ce jeudi, mais en montrant déjà des signes d'affaiblissement : une seule des quatre fissures ouvertes est restée active.

Pénurie de feux d'artifices : les prix flambent

En cette fin d'année 2021, les feux d'artifice s'annoncent beaucoup moins nombreux dans le ciel réunionnais. Les commerçants n'ont pas reçu leurs stocks habituels, à cause des difficultés du fret maritime. Les rayons sont vides, et la clientèle afflue dans les quelques boutiques qui ont encore quelques pétards à vendre

Les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en novembre

En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion. Les prix de l'énergie augmentent fortement, en lien avec la hausse des tarifs des produits pétroliers qui se poursuit. Augmentent aussi, mais de manière moindre, les prix de l'alimentaire sous l'effet de la hausse des prix des fruits frais en entrée de saison, et les prix des services et produits manufacturés. Sur un an, les prix augmentent de 3,2 % à La Réunion et de 2,8 % en France hors Mayotte

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore de la pluie ce jeudi

Matante Rosina prévoit des averses pour ce jeudi 23 décembre 2021. Le matin des pluies arroseront uen zone comprise entre le Port et Saint-Benoït en passant par les hauts. Les précipitations se généraliseront à toute l'île au fil de heures. Notre gramoune dit aussi que les températures seront chaudes