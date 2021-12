Le projet d'extension de l'aéroport Roland Garros a permis de réaménager les parkings ainsi que les accès à l'aérogare. Ces travaux permettront un accès plus rapide aux voyageurs et accompagnateurs. Le pôle dédié aux transports en commun a également été amélioré. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport de La Réunion. (Photos : Aéroport de La Réunion)

- Pendant la crise, l’aéroport construit pour préparer l’avenir -



Après 2 ans de travaux démarrés en mars 2019, le réaménagement des parcs de stationnement et des accès à l’aérogare vient de se terminer. L’accès à l’aéroport devient plus direct et plus fluide avec :



- Une nouvelle dépose minute (P0) qui permet une sortie des bagages plus sécurisée, accueille plus de véhicules (26 places) et fluidifie l’accès grâce à un système de barrières (gratuité 10 minutes),

- Un parking de proximité ou de courte durée (P1) plus étendu et plus proche de l’aérogare,

- Un nouveau parking " voyageur " ou de longue durée (P4) (durée supérieure à 1 jour), couvert par des panneaux photovoltaïques

- Un nouveau pôle dédié aux Transports en Commun (TC) avec des espaces d’attente couverts pour les voyageurs en transit,

- Un bâtiment bioclimatique, moderne et accueillant, qui abrite les sociétés de location de véhicules ainsi qu’un nouveau parking de 329 places avec accès direct pour les passagers au départ et à l’arrivée,

- Un nouveau cheminement piéton couvert qui permettra de relier l’aérogare au pôle Transports en Commun et au bâtiment de location de véhicules.



Ces travaux conséquents ont permis le soutien, pendant la crise du coronavirus, d’une vingtaine d’emplois directs et indirects pour un investissement total de 14,3 M€ avec un financement Feder à hauteur d’environ 2,2 M€ sur les accès.



- Un pôle dédié aux transports en commun pour améliorer l’intermodalité -



Le pôle de transports en commun a été amélioré pour faciliter les départs et les arrivées des voyageurs via les bus Car Jaune et Jet Car OI avec des abribus pour l’attente et des panneaux d’affichage des vols bientôt installés.



Les capacités de sièges ont été augmentées et les passages plus réguliers. Les tarifs sont accessibles en fonction du niveau de confort et des trajets souhaités. Les billets peuvent être achetés soit au bureau d’information touristique de l’aéroport soit sur le site internet de Car jaune et de Jet Car OI.



Pour rappel, vous pouvez trouver toutes les informations des horaires et tarifs sur le site de la page de

l’aéroport