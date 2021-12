En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion. Les prix de l'énergie augmentent fortement, en lien avec la hausse des tarifs des produits pétroliers qui se poursuit. Augmentent aussi, mais de manière moindre, les prix de l'alimentaire sous l'effet de la hausse des prix des fruits frais en entrée de saison, et les prix des services et produits manufacturés. Sur un an, les prix augmentent de 3,2 % à La Réunion et de 2,8 % en France hors Mayotte. Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,9 % en novembre 2021 à La Réunion. Les tarifs de l’énergie augmentent nettement, accompagnés dans une moindre mesure par ceux des services, de l’alimentation – en particulier ceux des produits frais – et des produits manufacturés. Les prix du tabac sont stables. Sur un an, les prix augmentent de 3,2 % à La Réunion et de 2,8 % en France, hors Mayotte.

Après deux mois de quasi-stabilité, les tarifs de l’énergie rebondissent de 5,3 % en novembre : ils sont tirés par la hausse des prix des produits pétroliers (+ 7,4 %). La forte hausse des prix des carburants (+ 7,5 % pour le supercarburant et + 7,1 % pour le gazole) est concomitante à celle du prix de la bouteille de gaz (+ 8,1 %). Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 20,7 % à La Réunion et de 21,6 % en France. Pour les produits pétroliers, la hausse est encore plus élevée : + 29,4 % à La Réunion et + 29,2 % en France.

Les prix des services augmentent de 0,6 % en novembre. Dans les transports, la hausse des tarifs, tirés par ceux de l’aérien, se poursuit (+ 6,0 % après + 2,8 % en octobre). Les prix des services de santé augmentent de 0,1 %. Ceux des " autres services " augmentent également (+ 0,9 %) : les prix des assurances, des services récréatifs et culturels et ceux de l’hôtellerie sont en hausse. Par ailleurs, les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de communication sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 3,0 % à La Réunion et de 1,9 % en France.

Les prix de l’alimentaire augmentent de 1,1 % après une très légère hausse en octobre. Les prix des produits frais bondissent de 17,5 %, suite à la forte hausse des fruits frais en entrée de saison. Dans une moindre mesure, les prix des légumes repartent également à la hausse après quatre mois de baisses consécutives. Hors produits frais, les prix reculent de 0,2 % ; en particulier, le prix de la viande baisse. Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 1,4 % à La Réunion et de 0,5 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 % en novembre après + 1,3 % le mois précédent. La hausse des prix se poursuit depuis la fin des soldes pour l’" habillement et les chaussures " (+ 0,4 %) et les " autres produits manufacturés " (+ 0,3 %). À l’inverse, le recul des prix des produits de santé se poursuit depuis cinq mois (- 0,2 % en novembre), notamment ceux des produits pharmaceutiques. Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,7 % à La Réunion et de 0,8 % en France.

Les prix du tabac sont stables en novembre. Sur un an, ils augmentent de 7,2 % à La Réunion alors qu’ils sont stables en France hors Mayotte.