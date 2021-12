BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 24 décembre 2021 :



- De la pluie, de l'orage et du vent pour Noël

- Noël est (quasiment) là : des idées pour vos cadeaux de dernière minute

- La pilule anti-Covid de Merck autorisée aux Etats-Unis

- Covid-19 : le CHU alerte sur la tension hospitalière

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi nuageux

De la pluie, de l'orage et du vent pour Noël

Depuis le début de la semaine, le ciel réunionnais est plutôt nuageux et pluvieux. On a même pu observer de grosses averses sur le nord et l'est de l'île. Pour ce week-end de Noël, cela ne compte pas s'arranger à en croire Météo France. Pour le réveillon de Noël, Saint-Benoît et Sainte-Rose seront touchés par des orages en début d'après-midi. De Saint-Denis à Saint-Paul, en journée et en soirée, il y aura quelques petites averses. C'est donc le moment de préparer ses tonnelles pour accueillir toute la famille, à l'abri de la pluie, pour ceux qui auraient prévu de fêter Noël au grand air. Seuls les habitants du sud, de l'Etang-Salé à Saint-Philippe, pourront profiter d'un temps qui devrait être plutôt calme

Noël est (quasiment) là : des idées pour vos cadeaux de dernière minute

Vous avez oublié un de vos proches lors de vos courses de Noël ? Vous êtes un adepte des courses de dernière minute ? La rédaction d'Imaz Press Réunion vous propose une sélection de cadeaux pour celles et ceux qui auraient oublié d'acheter un présent ou qui ne savent tout simplement pas quoi offrir à leurs proches. Nous faisons un tour d'horizon des cadeaux de dernière minute pour petit budget, péi, ou personnalisés

La pilule anti-Covid de Merck autorisée aux Etats-Unis

La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Merck, destinée aux adultes à hauts risques, a été autorisée en urgence jeudi par l'Agence américaine du médicament (FDA), au lendemain de l'autorisation d'une pilule similaire développée par Pfizer.

Covid-19 : le CHU alerte sur la tension hospitalière

Le CHU de La Réunion alerte sur la tension réapparue sur son offre de soins depuis la fin de semaine dernière, du fait de la dégradation de la situation sanitaire sur le territoire. Cette tension concerne également les autres établissements de santé du territoire

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi nuageux

Matante Rosina en a discuté avec son chat Miyu : il y aura des nuages et de la pluie ce ce vendredi 24 décembre 2021. Elle et le matoun ont aussi vu qu'il y aura des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Notre gramoune et Miyu vous rappellent que la pluie est bénéfique et vous souhaitent un très bon Noël