Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina en a discuté avec son chat Miyu : il y aura des nuages et de la pluie ce ce vendredi 24 décembre 2021. Elle et le matoun ont aussi vu qu'il y aura des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Notre gramoune et Miyu vous rappellent que la pluie est bénéfique et vous souhaitent un très bon Noël (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

