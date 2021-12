Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Depuis le début de la semaine, le ciel réunionnais est plutôt nuageux et pluvieux. On a même pu observer de grosses averses sur le nord et l'est de l'île. Pour ce week-end de Noël, cela ne compte pas s'arranger à en croire Météo France. Pour le réveillon de Noël, Saint-Benoît et Sainte-Rose seront touchés par des orages en début d'après-midi. De Saint-Denis à Saint-Paul, en journée et en soirée, il y aura quelques petites averses. C'est donc le moment de préparer ses tonnelles pour accueillir toute la famille, à l'abri de la pluie, pour ceux qui auraient prévu de fêter Noël au grand air. Seuls les habitants du sud, de l'Etang-Salé à Saint-Philippe, pourront profiter d'un temps qui devrait être plutôt calme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

