Vous avez oublié un de vos proches lors de vos courses de Noël ? Vous êtes un adepte des courses de dernière minute ? La rédaction d'Imaz Press Réunion vous propose une sélection de cadeaux pour celles et ceux qui auraient oublié d'acheter un présent ou qui ne savent tout simplement pas quoi offrir à leurs proches. Nous faisons un tour d'horizon des cadeaux de dernière minute pour petit budget, péi, ou personnalisés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pas chers, simples, efficaces et - parfois - originaux les cadeaux à moins de 5 euros font toujours aussi sensation. Que ce soit de simples petites babioles ou des cadeaux un peu plus élaborés, ils feront le plaisir des petits et des grands.



Pour un cadeau péi, quoi de mieux que de l’artisanat. Entre petites réalisations en vacoa soubiks, dessous de verres, porte-clés ou des bertels, sacs ou sets de table. Eco-responsable et en plus fabriqué à La Réunion ! Des bijoux en caoutchouc peuvent aussi faire l’affaire mais là c’est un petit risque à prendre. De la vaisselle, de petits verres ou des photophores décorés à la main peuvent orner la table du Réveillon.



L’incontournable : la gastronomie réunionnaise et là, la liste est longue. Pour les plus gourmand.e.s quid des confitures péi, de la fameuse confiture papaye, ou au letchis, notre fameux petit fruit rouge de fin d’année. Pour les afficionados de cuisine, de la vanille en extrait ou en gousse, du sel de la Pointe au Sel feront également l’affaire.

Pas convaincu ? Les cadeaux personnalisés sont eux-aussi très efficaces et originaux et destinés à une seule personne : celle de votre choix. Les cadeaux personnalisés sont variés ce qui permet de ne pas trop se casser la tête pour les Noël.

Si vous n'avez toujours aucune idée de cadeau après notre longue liste, des letchis feront toujours plaisir, en décoration pendant le repas. Ces petits fruits rouges finiront ni une ni deux dans le ventre des convives.

vl/www.ipreunion.com / [email protected]