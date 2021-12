BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 25 décembre 2021 :



- Joyeux Noël La Réunion, joyeux Noël le Monde

- Alon sortir, l'agenda des événements culturels

- Rétro : 20 désam, nouvelles mesures restrictives, volcan, Covid-19, réveillon

- Les tortues marines de retour sur les plages de Thaïlande depuis la pandémie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le jour de Noël s'annonce pluvieux

Joyeux Noël La Réunion, joyeux Noël le Monde

C'est fait ! Confortablement assis sur son traineau tirés par ses gentils rênes, qui auront double ration de fourrage, et aidés par ses fidèles lutins, qui auront deux jours supplémentaires de RTT, le Père Noël est passé. Il était là minuit pile partout dans le monde. Il sait qu'on dit de lui qu'il apporte des cadeaux. Comme tous les ans, il dit que c'est vrai, mais cette année avec encore plus de force qu'habituellement il précise qu'il apporte surtout de l'espoir celui où se trouve l'universalité du message de Noël

Alon sortir, l'agenda des événements culturels

La Matrice est relancée ! Pour évacuer le stress des courses de dernière minute des fêtes de Noël et du Jour de l'An, ou tout simplement fuir la chaleur, pourquoi ne pas se réfugier dans les salles obscures histoire de prendre le frais aussi ? Votre mission si vous l'acceptez, en cette fin d'année, est de mettre vos pas dans ceux de Néo et Trinity. Matrix Resurrections est sans nul doute le film de science-fiction le plus attendu de cette fin 2021. Pour autant, relancer la Matrice après quinze ans d'arrêt paraît risqué car la conclusion semblait pourtant définitive pour la franchise. D'aucuns verront dans ce quatrième volet un retour salvateur pour épater la galerie côté action, d'autres l'art de (re)faire du neuf avec du vieux... Mais une chose est certaine, Matrix Resurrections va passionnément diviser et décevoir ! Le débat est ouvert... Sur les écrans également, c'est ambiance pétillante et feel-good de circonstance en cette période de festivités ! Body positive avec Mince alors 2 et la suite réjouissante de la comédie musicale Tous en scène.

Rétro : 20 désam, nouvelles mesures restrictives, volcan, Covid-19, réveillon

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 décembre au vendredi 24 décembre 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 20 décembre - 20 désanm, savourer la liberté

* Mardi 21 décembre - Pour éviter la propagation du virus : les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur

* Mercredi 22 décembre - Le Piton de la Fournaise est en éruption

* Jeudi 23 décembre - Covid-19 : les chiffres battent de nouveaux records à la veille des fêtes

* Vendredi 24 décembre - De la pluie, de l'orage et du vent pour Noël

Les tortues marines de retour sur les plages de Thaïlande depuis la pandémie

Elle a creusé son nid sur une plage déserte du sud de la Thaïlande, pondu une centaine d'oeufs blanchâtres avant de les recouvrir de sable et de replonger dans les eaux de la mer d'Andaman.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le jour de Noël s'annonce pluvieux

Comme ce vendredi, la pluie s'invite à la table des convives pour Noël. Un beau cadeau de fin d'année pour les plantes qui étaient en manque de pluie. Il faudra prévoir le repas de ce samedi 25 décembre à l'intérieur ou bien abrité : des averses sont attendues entre Saint-Paul et Sainte-Marie en passant par le nord et les pluies gagneront ensuite l'est, entre Saint-André et Saint-Philippe. Le volcan lui aussi sera bien arrosé !