Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 décembre au vendredi 24 décembre 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 20 décembre - 20 désanm, savourer la liberté

* Mardi 21 décembre - Pour éviter la propagation du virus : les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur

* Mercredi 22 décembre - Le Piton de la Fournaise est en éruption

* Jeudi 23 décembre - Covid-19 : les chiffres battent de nouveaux records à la veille des fêtes

* Vendredi 24 décembre - De la pluie, de l'orage et du vent pour Noël

La Réunion célèbre ce lundi 20 décembre 2021 le 172ème anniversaire de la proclamation de l'abolition de l'esclavage sur l'île, c'était le 20 décembre 1848. Partout l'île, cette date sera fêtée, même si le contexte sanitaire et le récent drame de Montgaillard qui a endeuillé l'île ont quelque peu terni ce jour. Une fête qui aura lieu alors que Marine Le Pen, chantre du Rassemblement National et de l'extrême droite, foule nos terres. Alors, aussi, qu'Eric Zemmour continue paisiblement sa marche vers la présidentielle, avec ses idées nauséabondes. Au fond, ce 20 décembre est peut-être l'occasion de savourer une liberté plus que jamais mise en danger.

De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur ce mardi 21 décembre 2021 à La Réunion. Le but est d'éviter l'accélération de la propagation du virus alors que "depuis plusieurs semaines, les indicateurs sanitaires à La Réunion se dégradent. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 pour 100 000 habitants et le taux de positivité est supérieur à 5%" a précisé la préfecture. Ces nouvelles mesures arrivent alors que Jan Castex a annoncé ce vendredi qu'un projet de loi sera présenté "début janvier" pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Si la loi est votée, seul le certificat de vaccination sera accepté pour entrer dans les lieux soumis au passe (restaurants, lieux de culture, de loisirs...). Les tests négatifs ne permettront plus d'accéder à ces lieux. A noter par ailleurs que la vaccination des enfants à risque de 5 à 11 ans est ouverte à La Réunion dès ce mardi.





Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce mercredi 22 décembre 2021 à 01h15, indique l'observatoire volcanologique. L'éruption est localisée sur le flanc sud dans l'Enclos et au moins quatre fissures éruptives se sont ouvertes, précisent les volcanologues. Le point d'émission le plus bas se situe à environ 2.000 m d'altitude.



Aux portes du réveillon de Noël, la situation sanitaire se dégrade à nouveau avec 4.558 nouveaux cas de Covid-19 détectés en une semaine, un nouveau record inégalé. Le taux d'incidence passe dont à 532,5 pour 100.000 habitants pour cette période et dépasse aujourd'hui 550, selon les autorités sanitaires. Le variant Omicron gagne aussi du terrain, comme en Métropole et en Europe avec 19 cas confirmés à ce jour. Huit décès sont à déplorer, des suites du virus, et les admissions en réanimation augmentent avec 24 lits occupés par des patients Covid.

Depuis le début de la semaine, le ciel réunionnais est plutôt nuageux et pluvieux. On a même pu observer de grosses averses sur le nord et l'est de l'île. Pour ce week-end de Noël, cela ne compte pas s'arranger à en croire Météo France. Pour le réveillon de Noël, Saint-Benoît et Sainte-Rose seront touchés par des orages en début d'après-midi. De Saint-Denis à Saint-Paul, en journée et en soirée, il y aura quelques petites averses. C'est donc le moment de préparer ses tonnelles pour accueillir toute la famille, à l'abri de la pluie, pour ceux qui auraient prévu de fêter Noël au grand air. Seuls les habitants du sud, de l'Etang-Salé à Saint-Philippe, pourront profiter d'un temps qui devrait être plutôt calme

