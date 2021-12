Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

Comme ce vendredi, la pluie s'invite à la table des convives pour Noël. Un beau cadeau de fin d'année pour les plantes qui étaient en manque de pluie. Il faudra prévoir le repas de ce samedi 25 décembre à l'intérieur ou bien abrité : des averses sont attendues entre Saint-Paul et Sainte-Marie en passant par le nord et les pluies gagneront ensuite l'est, entre Saint-André et Saint-Philippe. Le volcan lui aussi sera bien arrosé ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

