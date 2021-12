Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce mercredi 22 décembre 2021, probablement pour la dernière fois de l'année 2021. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 1h15 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 3h30 sur le flanc sud de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son quatrième jour ce samedi, cependant une seule des quatre fissures ouvertes est toujours active. D'après les dernières données de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), le front de la coulée ne s'est déplacé que très lentement, entre le 23 et le 24 décembre et se situait aux alentours de 7,6 km de la route nationale 2. Un cône s'est formé, avec une activité en tunnel qui s'est mise en place en aval (Photo Mon Ami/www.ipreunion.com)

