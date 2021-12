BONJOUR - Voici les titres à la une de ce dimanche 26 décembre 2021 :



Saodaj' : "Un Cri" pour parler du viol conjugal

Il y a quelques jours, le groupe réunionnais Saodaj' a sorti son nouveau single ainsi que son clip intitulé "Un Cri". Le thème : le viol conjugal. La bande de copains a voulu mettre l'accent sur ce fait de société qui touche aujourd'hui le monde entier. Cette production 100% réunionnaise envoie un message fort aussi bien par ses paroles que par ses images

Non, des documents de Pfizer ne révèlent pas que les vaccins ont causé "3% de mortalité" lors des essais cliniques

\'Des documents "confidentiels" divulgués par la FDA, l'agence américaine du médicament, révéleraient que lors des essais du vaccin Pfizer-BioNTech, plus de 1.200 personnes - "3%" des participants - seraient morts, affirment des articles très partagés sur Internet depuis début décembre. C'est faux : le document mis en avant n'est pas relatif aux essais cliniques de Pfizer mais recense des effets secondaires signalés début 2021, dont le lien avec la vaccination n'est pas avéré. Il conclut par ailleurs à l'efficacité et la sécurité de ce vaccin, ont affirmé Pfizer et la FDA auprès de l'AFP, ce que confirment des recherches scientifiques menées jusqu'à ce jour.

Un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé s'apprêtait à éclore comme un oiseau

Des scientifiques ont annoncé mardi avoir découvert un embryon de dinosaure magnifiquement conservé, datant d'il y a au moins 66 millions d'années et se préparant à sortir de son oeuf, tel un oiseau.

"Et si on se rencontrait?", le premier roman de Michella Brancard

Avec ses deux autobiographies "Belle-maman, la destructrice" et "Priscilla ou la vie d'une femme peu ordinaire", Michella Brancarda a jusqu'ici écrit des livres très personnels relatant sa vie de famille. A présent, elle souhaite faire découvrir son premier roman à ses lecteurs. "Et si on se rencontrait?" est basé sur sa propre histoire, mais mêle aussi la réalité et la fiction. Très attachée à La Réunion, l'auteure désormais expatriée au Portugal souhaite à travers son ouvrage faire connaître son île et aider les femmes à s'épanouir

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les averses continuent

Le week-end pluvieux se confirme avec de nouvelles averses orageuses prévues ce dimanche. La journée sera humide ! Matante Rosina a prévu de rester à sa case et lire un peu, elle profite aussi de la (brève) fraîcheur bénéfique apportée par les pluies. Le sud et l'ouest seront les régions les plus arrosées dans la matinée puis les pluies vont s'étendre à tout le territoire. La mer est secouée aussi avec des vagues allant jusqu'au 2 mètres.