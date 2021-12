Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 24 Décembre à 11H28

Le week-end pluvieux se confirme avec de nouvelles averses orageuses prévues ce dimanche. La journée sera humide ! Matante Rosina a prévu de rester à sa case et lire un peu, elle profite aussi de la (brève) fraîcheur bénéfique apportée par les pluies. Le sud et l'ouest seront les régions les plus arrosées dans la matinée puis les pluies vont s'étendre à tout le territoire. La mer est secouée aussi avec des vagues allant jusqu'au 2 mètres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

