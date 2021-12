Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Depuis le début d'après-midi ce dimanche 26 décembre 2021, des averses concernent les régions de Saint-André et Saint-Benoit. Elles peuvent également affecter la région de Sainte-Rose avant une accalmie temporaire en fin de journée L'est et le sud-est sont placés en vigilance fortes pluies - orages à partir de 19 heures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

