Les effectifs de police ont réalisé sur le département 17 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 24 au 26 décembre 2021 permettant de relever 79 infractions. Du côté de la gendarmerie, 89 infractions ont été constatées, sept permis ont été retirés. Nous publions les communiqués de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

12 délits ont été relevés, dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,54 et 1,28 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 04

- défaut de permis de conduire : 04

- refus d'obtempérer : 00



70 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 60 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 06

- défaut de port de casque : 07

- défaut d'équipement : 01

- défaut de contrôle technique : 04

- autres : 42



- Les gendarmes retirent 7 permis -

Au cours de ce week-end de Nöel, la gendarmerie était présente sur l’ensemble des axes routiers du département, en vue de sécuriser les déplacements des familles réunionnaises.

Nombre de services réalisés : 12

Nombre d infractions : 89

Nombre de rétentions de permis : 7

Nombre d’alcoolémie : 7

Nombre de conduite sous stupéfiants : 2

Nombre d’immobilisation fourrière: 16 dont 6 fourrières

Nombre de défaut d assurance : 2

Nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 2

Nombre de vitesses : 54 dont 16 interceptions

Nombre de non port ceinture : 3

nombre d’usage téléphone / distracteurs : 7

Nombre non respect priorité : 3

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 2

Nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 4



Parmi les infractions constatées le 25 décembre 2021, jour de noël, la sécurité n’était pas de mise pour un pilote d'une motocyclette, qui circulait sans assurance, sans équipement de protection et sous l'emprise de produits stupéfiants...Un autre pilote de deux-roues, non détenteur d’un permis de conduire et sans assurance a été lui intercepté et contrôlé en état de récidive légale. Le même, jour, trois véhicules ont fait l'objet d'une mise en fourrière administrative, dont les deux motocyclettes évoquées ci-dessus.