Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Météo France maintient l'est et le sud-est en vigilance fortes pluies - orages au moins jusqu'à midi ce lundi 27 décembre 2021. "Au cours de la nuit dernière, des pluies instables ont concerné les régions de Saint-Pierre et de Saint-Joseph avec respectivement 42,9 mm et 41,7 mm. Hormis le sud, les précipitations ont été plus faibles qu'attendues" notent les météorologues qui avaient lancé la vigilance fortes pluies dès dimanche après-midi" ajoute Météo France (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

