Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La désorganisation du fret maritime et la reprise économique mondiale font augmenter les prix des produits de grande consommation à La Réunion. Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, Jacques Billant, préfet de La Réunion a présenté devant les membres et citoyens de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) un plan d'action contre la vie chère le 1er septembre 2021. La préfecture fait part des nouvelles augmentations observées. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La désorganisation du fret maritime et la reprise économique mondiale font augmenter les prix des produits de grande consommation à La Réunion. Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, Jacques Billant, préfet de La Réunion a présenté devant les membres et citoyens de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) un plan d'action contre la vie chère le 1er septembre 2021. La préfecture fait part des nouvelles augmentations observées. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)