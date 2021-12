Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le capitaine du vraquier MV Wakashio, qui s'est échoué le 25 juillet 2020 à Maurice, et son second ont été condamnés à 20 mois de prison chacun. Les deux hommes âgés respctivement de 58 ans et 45 ans ont été reconnus coupables d'irresponsabilité et d'avoir "compromis la sécurité de la navigation du navire". (Photo d'archives : Le Mauricien)

Le capitaine du vraquier MV Wakashio, qui s'est échoué le 25 juillet 2020 à Maurice, et son second ont été condamnés à 20 mois de prison chacun. Les deux hommes âgés respctivement de 58 ans et 45 ans ont été reconnus coupables d'irresponsabilité et d'avoir "compromis la sécurité de la navigation du navire". (Photo d'archives : Le Mauricien)